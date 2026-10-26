Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Amgen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amgen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Amgen-Aktie betrug an diesem Tag 208,68 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Amgen-Aktie investierten, hätten nun 4,792 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 439,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 104,95 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 110,49 Prozent vermehrt.

Alle Amgen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 237,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at