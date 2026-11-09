Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Performance im Blick
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09.11.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Amgen-Aktie statt. Der Schlusskurs des Amgen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 320,20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,312 Amgen-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Amgen-Papiers auf 460,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,79 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Amgen belief sich jüngst auf 249,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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