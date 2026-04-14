Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Apple-Investment? 14.04.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Apple-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Apple-Aktie statt. Der Schlusskurs der Apple-Aktie betrug an diesem Tag 202,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Apple-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,494 Apple-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 259,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,99 USD wert. Damit wäre die Investition um 27,99 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Apple zuletzt 3,84 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Peter Kotoff / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten