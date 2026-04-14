Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Apple-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Apple-Aktie statt. Der Schlusskurs der Apple-Aktie betrug an diesem Tag 202,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Apple-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,494 Apple-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 259,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,99 USD wert. Damit wäre die Investition um 27,99 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Apple zuletzt 3,84 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at