Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Apple-Anlage unter der Lupe
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17.03.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 214,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Apple-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,729 Apple-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 814,02 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 16.03.2026 auf 252,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,14 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Apple betrug jüngst 3,72 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: J2R / Shutterstock.com
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