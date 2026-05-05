Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Performance im Blick
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05.05.2026 16:04:07
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.05.2016 wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Apple-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,290 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (276,83 USD), wäre das Investment nun 1 187,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1 087,60 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Apple zuletzt 4,11 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Marek Szandurski / Shutterstock.com
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