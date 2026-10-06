Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Apple-Aktien verdienen können.

Am 06.10.2023 wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 177,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Apple-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,634 Apple-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 332,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 875,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,55 Prozent gesteigert.

Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,86 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at