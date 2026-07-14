Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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Lohnendes Apple-Investment? 14.07.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Apple gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Apple-Anteile bei 190,69 USD. Bei einem Apple-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,244 Apple-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 664,01 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 13.07.2026 auf 317,31 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 66,40 Prozent.

Apple wurde am Markt mit 4,66 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BMCL / Shutterstock.com

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