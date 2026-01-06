Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Rentables Apple-Investment?
|
06.01.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 126,60 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,899 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2026 2 111,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 267,26 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 111,11 Prozent.
Der Apple-Wert an der Börse wurde auf 4,00 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
