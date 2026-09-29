Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Profitable Apple-Anlage?
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29.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Apple-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Apple-Papier bei 254,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,393 Apple-Aktien. Die gehaltenen Apple-Aktien wären am 28.09.2026 133,00 USD wert, da der Schlussstand 338,40 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 33,00 Prozent.
Der Börsenwert von Apple belief sich zuletzt auf 4,97 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Peter Kotoff / Shutterstock.com
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