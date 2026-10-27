Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Lohnendes Apple-Investment?
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27.10.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Apple-Papiers betrug an diesem Tag 268,81 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,720 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 343,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 279,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,94 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 5,01 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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