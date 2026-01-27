Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Frühe Investition
|
27.01.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Apple-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Apple-Anteile an diesem Tag bei 145,93 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,853 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (255,41 USD), wäre das Investment nun 1 750,22 USD wert. Mit einer Performance von +75,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 3,67 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: J2R / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.01.26