Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Frühe Investition 27.01.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Apple-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Apple-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Apple-Anteile an diesem Tag bei 145,93 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,853 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (255,41 USD), wäre das Investment nun 1 750,22 USD wert. Mit einer Performance von +75,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 3,67 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: J2R / Shutterstock.com

