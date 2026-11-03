Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Apple-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Apple-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Apple-Anteile an diesem Tag 176,65 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 56,609 Apple-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 152,00 USD, da sich der Wert einer Apple-Aktie am 02.11.2026 auf 338,32 USD belief. Damit wäre die Investition um 91,52 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 5,03 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at