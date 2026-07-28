Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Apple-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.07.2016 wurden Apple-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,834 Apple-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 291,59 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 27.07.2026 auf 336,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 191,59 Prozent.

Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,89 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at