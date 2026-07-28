Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Lukratives Apple-Investment?
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28.07.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 28.07.2016 wurden Apple-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,834 Apple-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 291,59 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 27.07.2026 auf 336,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 191,59 Prozent.
Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,89 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vividrange / Shutterstock.com
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