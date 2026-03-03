Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Rentable Apple-Anlage?
|
03.03.2026 16:05:13
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 122,06 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 0,819 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 264,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 216,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,88 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Apple einen Börsenwert von 3,86 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Novikov Aleksey / Shutterstock.com
