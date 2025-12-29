Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

Rentables Boeing-Investment? 29.12.2025 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: Hätte sich ein Investment in Boeing vor 5 Jahren inzwischen gerechnet?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: Hätte sich ein Investment in Boeing vor 5 Jahren inzwischen gerechnet?

Vor Jahren in Boeing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Boeing-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 216,25 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hat, hat nun 46,243 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.12.2025 10 008,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Boeing einen Börsenwert von 169,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

