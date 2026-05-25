Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Boeing-Investment? 25.05.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Boeing gewesen.

Das Boeing-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,86 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,760 Boeing-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 219,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 699,67 USD wert. Damit wäre die Investition um 69,97 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Boeing einen Börsenwert von 172,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten