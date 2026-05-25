Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Profitables Boeing-Investment?
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25.05.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Boeing-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,86 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,760 Boeing-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 219,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 699,67 USD wert. Damit wäre die Investition um 69,97 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Boeing einen Börsenwert von 172,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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