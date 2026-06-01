Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Boeing-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Boeing-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 207,32 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 48,235 Boeing-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 149,43 USD, da sich der Wert eines Boeing-Anteils am 29.05.2026 auf 231,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,49 Prozent.

Insgesamt war Boeing zuletzt 181,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at