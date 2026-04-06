Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Boeing-Investment
|
06.04.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Boeing-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Boeing-Aktie 136,59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,732 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Boeing-Papiers auf 208,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,44 Prozent gesteigert.
Boeing wurde am Markt mit 164,04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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