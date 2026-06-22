Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Frühe Anlage
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22.06.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 22.06.2016 wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Boeing-Anteile an diesem Tag bei 131,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,890 Boeing-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 902,18 USD, da sich der Wert eines Boeing-Papiers am 18.06.2026 auf 222,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,02 Prozent angewachsen.
Boeing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 175,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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