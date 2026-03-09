Boeing Aktie

Profitable Boeing-Anlage? 09.03.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Boeing-Aktie Anlegern gebracht.

Das Boeing-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 154,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Boeing-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,859 Boeing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 231,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 989,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,90 Prozent vermehrt.

Boeing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 181,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

09.03.26 Boeing Outperform Bernstein Research
06.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 193,06 -2,76% Boeing Co.

