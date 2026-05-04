Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Boeing-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Boeing-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 185,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,392 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.05.2026 auf 227,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 226,03 USD wert. Das entspricht einem Plus von 22,60 Prozent.

Boeing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 179,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at