Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Boeing eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Boeing-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Boeing-Aktie bei 201,84 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,544 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 237,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 759,81 USD wert. Mit einer Performance von +17,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Boeing-Wert an der Börse wurde auf 187,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at