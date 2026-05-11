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Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Boeing-Investition 11.05.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Boeing eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Boeing-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Boeing-Aktie bei 201,84 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,544 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 237,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 759,81 USD wert. Mit einer Performance von +17,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Boeing-Wert an der Börse wurde auf 187,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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