Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Boeing-Einstiegs gewesen.

Boeing-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 137,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Boeing-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,730 Boeing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Boeing-Papiers auf 232,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,57 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 183,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at