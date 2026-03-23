Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Boeing-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Boeing-Papier an diesem Tag bei 241,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Boeing-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,145 Boeing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (195,12 USD), wäre das Investment nun 808,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,12 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Boeing belief sich zuletzt auf 154,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at