Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Boeing gewesen.

Am 19.10.2025 wurde das Boeing-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Boeing-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 212,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,696 Boeing-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 893,26 USD, da sich der Wert einer Boeing-Aktie am 16.10.2026 auf 190,21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10,67 Prozent vermindert.

Alle Boeing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 150,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at