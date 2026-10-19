Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Profitabler Boeing-Einstieg?
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19.10.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr gekostet
Am 19.10.2025 wurde das Boeing-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Boeing-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 212,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,696 Boeing-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 893,26 USD, da sich der Wert einer Boeing-Aktie am 16.10.2026 auf 190,21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10,67 Prozent vermindert.
Alle Boeing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 150,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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