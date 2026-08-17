Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Lohnender Boeing-Einstieg? 17.08.2026 16:03:30

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Boeing-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.08.2016 wurde die Boeing-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 134,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,423 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 231,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 719,64 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 719,64 USD, was einer positiven Performance von 71,96 Prozent entspricht.

Boeing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 183,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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