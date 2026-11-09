Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Boeing-Investmentbeispiel 09.11.2026 16:03:45

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Boeing eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boeing-Papier bei 145,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,892 Boeing-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (173,40 USD), wäre die Investition nun 1 195,12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,51 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Boeing zuletzt 137,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

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