Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Boeing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Boeing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Boeing-Anteile bei 179,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 55,838 Boeing-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 188,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 517,06 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,17 Prozent gesteigert.

Boeing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 148,59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at