Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Rentable Boeing-Anlage?
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06.07.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 3 Jahren verdient
Das Boeing-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 212,62 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, befänden sich nun 4,703 Boeing-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 065,23 USD, da sich der Wert eines Boeing-Papiers am 02.07.2026 auf 226,49 USD belief. Mit einer Performance von +6,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Boeing war somit zuletzt am Markt 178,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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