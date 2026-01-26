Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Profitabler Boeing-Einstieg?
|
26.01.2026 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Boeing-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 202,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Boeing-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,490 Boeing-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 478,97 USD, da sich der Wert eines Boeing-Papiers am 23.01.2026 auf 252,15 USD belief. Mit einer Performance von +24,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Boeing eine Marktkapitalisierung von 197,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
