Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Boeing gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Boeing-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 234,06 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Boeing-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,724 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 9 543,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 223,38 USD belief. Mit einer Performance von -4,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 175,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at