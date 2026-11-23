Wer vor Jahren in Boeing-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Boeing-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 219,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,455 Boeing-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 155,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,89 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 29,11 Prozent.

Der Börsenwert von Boeing belief sich jüngst auf 122,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at