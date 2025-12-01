Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Profitable Boeing-Investition?
|
01.12.2025 16:04:14
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Boeing-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 213,01 USD. Bei einem Boeing-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,695 Boeing-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (189,00 USD), wäre das Investment nun 887,28 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 11,27 Prozent.
Boeing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 143,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Analysen zu Boeing Co.
|25.11.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
