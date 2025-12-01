Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boeing-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Boeing-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 213,01 USD. Bei einem Boeing-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,695 Boeing-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (189,00 USD), wäre das Investment nun 887,28 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 11,27 Prozent.

Boeing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 143,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at