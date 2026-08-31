Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Boeing-Investment im Blick
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31.08.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 224,03 USD. Bei einem Boeing-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,446 Boeing-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Boeing-Papiers auf 209,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,66 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 93,66 USD entspricht einer negativen Performance von 6,34 Prozent.
Der Börsenwert von Boeing belief sich jüngst auf 165,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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