Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Investmentbeispiel 02.11.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Boeing-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Boeing-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 212,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,470 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 171,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,63 USD wert. Das entspricht einem Minus von 19,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Boeing einen Börsenwert von 136,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

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