Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Boeing eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Boeing-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Boeing-Papier an diesem Tag 228,20 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,821 Boeing-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.07.2026 9 740,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 222,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,59 Prozent verringert.

Boeing war somit zuletzt am Markt 175,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at