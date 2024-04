Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Boeing-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.04.2023 wurde die Boeing-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 211,37 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,473 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Boeing-Anteile wären am 05.04.2024 86,64 USD wert, da der Schlussstand 183,14 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,36 Prozent abgenommen.

Boeing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at