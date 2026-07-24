Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caterpillar-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Caterpillar-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 259,37 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Caterpillar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,386 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Caterpillar-Anteile wären am 23.07.2026 344,89 USD wert, da der Schlussstand 894,54 USD betrug. Mit einer Performance von +244,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Caterpillar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 409,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at