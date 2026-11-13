Caterpillar Aktie

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WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Caterpillar-Investment 13.11.2026 16:03:12

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Caterpillar-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 241,67 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,138 Caterpillar-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 2 504,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 605,28 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 150,46 Prozent.

Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 275,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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