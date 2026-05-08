Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Caterpillar-Investment im Blick
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08.05.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Caterpillar-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 240,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Caterpillar-Aktie investiert, befänden sich nun 4,150 Caterpillar-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.05.2026 3 716,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 895,69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 271,67 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Caterpillar belief sich zuletzt auf 432,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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