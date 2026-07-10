Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Caterpillar-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.07.2016 wurde das Caterpillar-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 77,37 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 12,925 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (938,39 USD), wäre die Investition nun 12 128,60 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 112,86 Prozent.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich zuletzt auf 435,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at