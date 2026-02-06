Caterpillar Aktie

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

Caterpillar-Anlage unter der Lupe 06.02.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caterpillar-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Caterpillar-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 251,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,398 Caterpillar-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 269,79 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 05.02.2026 auf 678,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 169,79 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 318,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 614,00 6,97% Caterpillar Inc.

