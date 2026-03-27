Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Caterpillar-Investment im Blick
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27.03.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Caterpillar-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 339,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,947 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.03.2026 2 072,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 703,19 USD belief. Mit einer Performance von +107,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Caterpillar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 327,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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