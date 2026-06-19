Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Caterpillar-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 359,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Caterpillar-Aktie investiert, befänden sich nun 2,779 Caterpillar-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Caterpillar-Papiers auf 985,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 739,91 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 173,99 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich jüngst auf 440,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at