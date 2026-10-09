Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caterpillar-Aktie Anlegern gebracht.

Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Caterpillar-Anteile an diesem Tag 500,36 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,986 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 912,14 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 08.10.2026 auf 796,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +59,12 Prozent.

Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 373,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at