Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Caterpillar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 88,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,265 Caterpillar-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 308,89 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 01.10.2026 auf 826,35 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +830,89 Prozent.

Am Markt war Caterpillar jüngst 373,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at