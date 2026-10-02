Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Performance unter der Lupe 02.10.2026 16:03:37

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Caterpillar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 88,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,265 Caterpillar-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 308,89 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 01.10.2026 auf 826,35 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +830,89 Prozent.

Am Markt war Caterpillar jüngst 373,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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