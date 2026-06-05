Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Lukrative Caterpillar-Investition?
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05.06.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 05.06.2021 wurde die Caterpillar-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 244,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40,980 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.06.2026 auf 940,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 541,10 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 285,41 Prozent.
Caterpillar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 424,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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