Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 359,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,780 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 572,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 592,32 USD wert. Das entspricht einem Plus von 59,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 268,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at