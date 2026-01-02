Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Caterpillar-Anlage unter der Lupe 02.01.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 359,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,780 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 572,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 592,32 USD wert. Das entspricht einem Plus von 59,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 268,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Caterpillar Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 508,00 3,46% Caterpillar Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
05:24 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:41 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
03:38 Bitcoin, Ether & Co. im Dezember 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.01.26 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen