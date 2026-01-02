Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Caterpillar-Anlage unter der Lupe
|
02.01.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 359,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,780 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 572,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 592,32 USD wert. Das entspricht einem Plus von 59,23 Prozent.
Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 268,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
26.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Caterpillar Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|508,00
|3,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.