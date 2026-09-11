Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Langfristige Anlage 11.09.2026 16:03:39

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caterpillar-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 431,38 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 2,318 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 805,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 866,10 USD wert. Mit einer Performance von +86,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 374,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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