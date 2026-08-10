Chevron Aktie

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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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Rentable Chevron-Investition? 10.08.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie gebracht.

Am 10.08.2016 wurde die Chevron-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 100,14 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Chevron-Aktie investiert hat, hat nun 99,860 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 186,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 629,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,30 Prozent angezogen.

Der Chevron-Wert an der Börse wurde auf 368,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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